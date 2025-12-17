Cesare Cremonini, il live al Circo Massimo sold out con sei mesi di anticipo

Cesare Cremonini registra il sold out con sei mesi di anticipo per il concerto al Circo Massimo di Roma con con 70 mila biglietti venduti. Il concerto del 6 giugno apre ufficialmente il Cremonini live26. “Sento questo tour di quattro grandi eventi come qualcosa di determinante” spiega Cremonini, “più importante persino dei 13 stadi dell’estate scorsa. Saranno tutti concerti a capienza piena e daremo al pubblico un concerto che vorrei fosse un riferimento per il mondo live”. Il concerto romano è il primo dei quattro eventi dell’estate 2026, con già più di 250.000 biglietti venduti: 6 giugno – Roma, Circo Massimo (sold out); 10 giugno – Milano, Ippodromo Snai La Maura; 13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (ultimi biglietti disponibili); 17 giugno – Firenze, Visarno Arena.

‘Ragazze facili’ nella top 10 dei più trasmessi

‘Ragazze facili’ , il quinto singolo estratto da ‘Alaska Baby’, continua la sua crescita e si conferma nella Top Ten dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Un risultato tutt’altro che scontato per un brano scritto che si allontana dalla retorica della classica canzone d’amore per raccontare, con lucidità e misura, le contraddizioni emotive e l’esposizione interiore dell’uomo di oggi.