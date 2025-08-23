Campionati mondiali di chitarra ‘immaginaria’: il video delle esilaranti esibizioni

Il finlandese The Angus – nome d’arte di Aapo Rautio – ha vinto la 28a edizione dei campionati mondiali di Air Guitar 2025, organizzati a Oulu, Finlandia. Alla competizione hanno partecipato decine di concorrenti provenienti da 13 Paesi. Al primo classificato è stata regalata una chitarra vera, una Flying Finn realizzata dal liutaio Matti Nevalainen.

Il vincitore è stato scelto da una giuria composta da cinque professionisti delle arti dello spettacolo. I partecipanti sono stati giudicati in base all’esecuzione di due brani, ciascuno della durata di 60 secondi. Sul palco sono ammessi oggetti di scena e costumi ma non è consentito l’utilizzo di strumenti veri. Gli organizzatori dell’evento (che si tiene dal 1996) hanno affermato che “secondo l’ideologia del concorso, quando tutte le persone del mondo suoneranno la chitarra immaginaria, le guerre finiranno, il cambiamento climatico si fermerà e tutte le cose brutte scompariranno”.