sabato 16 agosto 2025

Ultima ora

Il 16 agosto 1977 moriva Elvis Presley

Il 16 agosto 1977 Elvis Presley, “il Re del Rock and Roll”, muore improvvisamente nella sua villa di Graceland, a Memphis, all’età di 42 anni. Con la sua voce inconfondibile, la presenza scenica magnetica e uno stile capace di rompere ogni schema, Elvis aveva rivoluzionato la cultura popolare a partire dagli anni Cinquanta.

Brani come “Jailhouse Rock”, “Love Me Tender” e “Can’t Help Falling in Love” lo avevano reso una leggenda vivente. Attore in oltre 30 film, simbolo di ribellione e sensualità, Presley incarnò l’America del dopoguerra in cerca di nuove icone. La sua morte segnò la fine di un’epoca ma non il tramonto del mito. Graceland è diventata meta di pellegrinaggio per i fan di tutto il mondo.