Il 16 agosto 1977 moriva Elvis Presley

Il 16 agosto 1977 Elvis Presley, “il Re del Rock and Roll”, muore improvvisamente nella sua villa di Graceland, a Memphis, all’età di 42 anni. Con la sua voce inconfondibile, la presenza scenica magnetica e uno stile capace di rompere ogni schema, Elvis aveva rivoluzionato la cultura popolare a partire dagli anni Cinquanta.

Brani come “Jailhouse Rock”, “Love Me Tender” e “Can’t Help Falling in Love” lo avevano reso una leggenda vivente. Attore in oltre 30 film, simbolo di ribellione e sensualità, Presley incarnò l’America del dopoguerra in cerca di nuove icone. La sua morte segnò la fine di un’epoca ma non il tramonto del mito. Graceland è diventata meta di pellegrinaggio per i fan di tutto il mondo.