Katy Perry, multa da 6.000 euro per aver girato un video alle Baleari

Katy Perry è stata multata per aver girato un video musicale in un’area protetta della Spagna.

Il governo delle Baleari ha sanzionato la società di produzione della popstar americana, per circa 6.000 euro, per aver registrato la clip del brano ‘Lifetimes’ in un’area protetta del Parco Naturale di Ses Salines nel luglio 2024 senza autorizzazione, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

La cantante non ha ottenuto il permesso richiesto dal ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Ambiente per girare il video. Le autorità hanno definito la questione un “reato grave” ma non hanno emesso ulteriori sanzioni perché non ci sono prove di danni ambientali permanenti. Il Parco Naturale di Ses Selines, nelle Isole Baleari, si trova all’estremità meridionale di Ibiza e a nord di Formentera ed è noto per le sue spiagge, le saline, le paludi e la sua biodiversità.

Il brano e il tour ‘Lifetimes’ di Katy Perry

Il singolo ‘Lifetimes’ è uscito il 9 agosto 2024 come secondo estratto dal settimo album in studio ‘143‘. Il brano ha poi dato il nome al tour mondiale partito il 23 aprile 2025 da Città del Messico e che si concluderà il 22 novembre a Hangzhou, in Cina.