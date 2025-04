La popstar americana tra grandi successi, nuove avventure e la meditazione

In meno di un anno, Katy Perry ha pubblicato un album, ha fatto campagna elettorale per la vicepresidente Kamala Harris e, proprio questa settimana, è volata nello spazio.

Mentre si dirige a Città del Messico per dare il via a sul tour mondiale mercoledì, la superstar del pop non mostra alcuna intenzione di volersi fermare. “Sono sempre aperta e dico ‘Perché no?’ e ‘Proviamo e basta’”, ha dichiarato in una intervista all’Associated Press nella sua sala prove nel sud della California.

Il successo di Katy Perry

“Il potere dei pensieri è incredibile perché tutto inizia con un pensiero. Ho pensato: ‘Voglio andare in tour’. Ed eccoci qui'”, ha detto la popstar americana. Con questa apertura mentale si può così accettare che non tutte le impresa saranno una vittoria. Il suo album di settembre, ‘143’, è stato stroncato dalla critica, e lei è stata contemporaneamente criticata negli Usa per la collaborazione con il produttore Dr. Luke. Inoltre celebrità come Olivia Munn ed Emily Ratajkowski hanno criticato l’uso delle risorse perl volo spaziale, a cui Parry ha partecipato, definendolo superfluo e indulgente. E senza dimenticare che Harris alla fine ha perso le elezioni di novembre contro il presidente Donald Trump.Ma la longevità di Perry e la portata della sua fama dopo il suo successo del 2008, ‘I Kissed a Girl’, sono attribuibili almeno in parte alla sua volontà di rialzarsi sempre dopo una battuta d’arresto, come dimostra il suo inno di empowerment del 2013, ‘Roar’.

Katy Perry e la spiritualità

“Posso controllare ciò che posso controllare”, ha detto. Questo mantra è stato perfezionato negli ultimi 15 anni attraverso la sua pratica della Meditazione Trascendentale. Una tecnica di meditazione è stata adottata da diverse celebrità, tra cui – forse con il più grande zelo – il compianto David Lynch, a cui Perry attribuisce il merito di aver diffuso la pratica e il suo messaggio. “Questo mi ha cambiato la vita. E ho intrapreso un lungo viaggio nello spazio interiore per districare alcuni fili, per rispondere ad alcune domande, per radicarmi meglio, per trovare la forza dentro di me”, ha detto. Katy Perry è affascinata da tutto ciò che è spirituale, inserendo con naturalezza nei dialoghi riferimenti all’astrologia. Perry attribuisce inoltre alla figlia Daisy il merito di averla spinta in un percorso di scoperta di sé e di aver rafforzato il suo “divino femminile”. “Essere madre ti fa semplicemente raggiungere quel livello di potere”, ha detto. “Penso di essere diventata la donna forte che ho sempre sognato e voluto essere”, ha aggiunto.

Questo percorso ha influenzato il suo approccio alla musica e all’interpretazione, fino alla narrazione del suo ‘Lifetimes Tour’ a tema fantascientifico. Citando film come ‘Blade Runner’ e ‘Il quinto elemento’ come ispirazioni visive e tematiche, Perry interpreterà un personaggio di un videogioco che affronta le forze del male. “Si tratta davvero di credere in se stessi e di farlo con amore. Questi sono sempre i miei messaggi, indipendentemente da come lo organizzi o da quale tour io porti. È amore ed empowerment”, ha detto.

“Quando posso dare il buon esempio, si crea un’ondata”, ha aggiunto. Il tour di Perry, con oltre 80 concerti (in Italia sarà a Bologna il 2 novembre), sarà principalmente una vetrina che ripercorre l’intera carriera di successi passati, ma con un tocco di dance per alcune delle canzoni pop più tradizionali. “Dico a tutti che devono indossare scarpe comode”, ha spiegato. Nei quasi vent’anni trascorsi da quando è emersa come pop star, Perry ha fatto dei suoi testi ironici e dei messaggi accattivanti di empowerment una firma delle sue canzoni. L’accoglienza della critica ai suoi album più recenti è stata tutt’altro che entusiastica, ma questo non ha impedito alla quarantenne di dare il massimo in questo tour, definendolo “Disneyland su ruote”.

“Sento una responsabilità nei confronti del mio pubblico, che mi ha accompagnato in questo viaggio per tutta la vita, nel trasmettere loro le stesse emozioni che hanno provato quando hanno ascoltato per la prima volta ‘Teenage Dream'”, ha concluso Perry.

