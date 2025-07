Ozzy Osbourne, il tributo dei fan nella sua Birmingham

Fiori e bigliettini, ma anche brindisi con birra e cori da stadio: questo il tributo che i fan di Ozzy Osbourne, morto martedì all’età di 76 anni, hanno reso alla leggenda del metal nella sua città natale di Birmingham. In tantissimi si sono radunati davanti a un altare improvvisato presso la panchina che la località del Regno Unito ha dedicato a Ozzy e al suo gruppo, i Black Sabbath, con i quali si era esibito per l’ultima volta lo scorso 5 luglio. Alcuni fan hanno ricordato l’impatto che Osbourne ha avuto sulle loro vite: “Senza di lui e senza i Sabbath non avrei niente, è come perdere un membro della famiglia“, afferma il 37enne Matthew Bailey. Altri, invece, hanno ringraziato Ozzy per la sua ultima storica esibizione: “In quel concerto stava soffrendo ma ci ha dato la migliore scaletta e la performance di una vita: è la definizione di perseveranza, è la definizione di resilienza, è la definizione di metal“, sono le parole di Burjor Anklesariq, 32 anni.