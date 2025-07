Ozzy Osbourne, cosa sappiamo oggi della morte

Il Daily Mail racconta le ultime ore di Ozzy Osbourne e il disperato tentativo dei paramedici di salvarlo. Tutto inizia, scrive il quotidiano britannico, da una telefonata da Welder house, la villa del cantante scomparso, cui segue (intorno alle 10.30 locali) l’arrivo dell’eliambulanza sul posto.

Proprio il volo dell’elicottero insospettisce i residenti del vicino villaggio di Jordans, che iniziano a “qualcosa di grave”. I soccorritori avrebbero provato a salvare la vita del rocker per circa due ore prima di arrendersi.

La ricostruzione sembra parzialmente confermata da un portavoce della Thames Valley air ambulance, sentito dal Daily mail: “Possiamo confermare che il nostro elicottero è stato inviato sul posto per fornire cure intensive avanzate in seguito a un incidente avvenuto ieri vicino a Chalfont St Giles”, ha affermato.

È stata la famiglia, ieri, a diffondere la notizia con una nota nella quale si leggeva: “È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia, circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento”.

Il 5 luglio l’ultimo concerto a Birmingham

La reunion della formazione originale dei Balck Sabbath era avvenuta poche settimane fa a Birmingham, nel Regno unito, in quello che il frontman aveva assicurato sarebbe stato il suo ultimo concerto. “Che la follia abbia inizio”, aveva detto a 42.000 fan presenti. All’evento, presentato dall’attore Jason Momoa, hanno preso parte big della musica del calibro di Metallica, Guns N’Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons e Mastodon, Tom Morello, Steven Tyler degli Aerosmith, Billy Corgan, Ronnie Wood, Travis Barker, Sammy Hagar, Andrew Watt, Yungblud, Jonathan Davis dei Korn, Nuno Bettencourt, Chad Smith e Vernon Reid.