Il leggendario gruppo heavy metal torna nella formazione storica

I Black Sabbath tornano sul palco nella formazione storica per la prima volta dopo 20 anni nel concerto di addio alle scene di Ozzy Osbourne al Villa Park di Birmingham, in Regno Unito. Quarantamila i fan in delirio per l’ultima esibizione della leggenda vivente dell’heavy metal, che con il suo storico gruppo (Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward) ha interpretato brani iconici come ‘Iron Man’. L’artista 76enne, a cui è stato diagnosticato nel 2020 il morbo di Parkinson, si è esibito su un trono nero. “Che la follia abbia inizio”, ha esclamato prima di iniziare il live. “Non so cosa dire, sono stato a letto per circa sei anni. Non avete idea di come mi sento, grazie dal profondo del cuore – ha aggiunto – Siete tutti speciali”.

