No Borders Music Festival, Mika sul palco dei Laghi di Fusine: "Bello festeggiare nella natura"

Grande successo per il primo weekend di concerti della trentesima edizione di No Borders Music Festival. Davanti al pubblico radunatosi per l’occasione, gli artisti Ben Harper & The Innocent Criminals e Mika hanno infatti infiammato il palco dei Laghi di Fusine (Tarvisio-UD) con i loro grandi successi come “Diamonds On the Inside”, “With My Own Two Hands”, “Don’t Give Up on Me Now” per Ben Harper; e “We Are Golden”, “Lollipop”, “Elle Me Dit”, “Love Today” per MIKA. “Bello festeggiare in questa natura”, le parole dell’artista libanese.

Questi primi due concerti sono solo l’inizio di un’edizione ricchissima di musica, il prossimo weekend è previsto l’attesissimo bike concert di Jovanotti ( sabato 26 luglio, sold out) e l’esibizione di Lucio Corsi (domenica 27 luglio, sold out). La rassegna si concluderà poi il weekend successivo, spostandosi a Sella Nevea con il concerto de I Patagarri e Goran Bregovic (sabato 2 agosto); e i Kings of Convenience (domenica 3 agosto).