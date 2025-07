Robbie Williams conquista Trieste nella sua unica data italiana

Robbie Williams ha divertito e commosso giovedì sera allo Stadio Nereo Rocco di Trieste davanti a 28.500 spettatori, con l’unico live italiano del suo tour, nell’ambito del cartellone di eventi ‘Go! 2025&Friends’ – il programma che affianca quello di ‘GO!2025’ per Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura estendendosi in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Durante lo show, sold out, l’artista britannico ha ripercorso i più grandi successi della sua carriera, tra cui ‘Let me entertain you’, ‘Come undone’, ‘Strong’, ‘Rock DJ’, ‘Feel’ e ‘Angels’, regalando al pubblico ironia, senso dello spettacolo ed emozioni.