Capri, sorpresa di Andrea Bocelli: canta l'Ave Maria in chiesa

Esibizione a sorpresa a Capri di Andrea Bocelli: il popolare tenore ha cantato l’Ave Maria di Schubert durante la messa del 7 luglio nella chiesa di Santo Stefano. La sua performance non era annunciata e ha creato grande emozione tra i presenti, che non si aspettavano l’esibizione improvvisata. Bocelli si trovava sull’isola in vacanza con la moglie e ha scelto questo momento di preghiera per regalare la sua voce, confermando ancora una volta il suo legame profondo con la musica sacra e la fede. Il video è stato postato sui social.