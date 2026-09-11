Comunali Milano, La Russa: "Perego ottimo candidato ma lo sono anche Lupi e Sardone"

“Avevamo delegato a Roma la responsabilità di trovare una strada, se ho capito bene, ha individuato la strada, negata fino a ieri da alcuni nostri alleati, del candidato politico”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha confermato i tre candidati sindaci del centrodestra per Milano a margine del convegno “Il tempo delle donne” alla Triennale. “Io non avevo preferenze, politico o civico, e mi pare che fino a ieri c’era un solo candidato politico che era Lupi che io continuo a dire sia un ottimo candidato, ma attenzione sono ottimi candidati anche gli altri candidati politici che mi pare sono in lizza oltre a Lupi: Perego è un’ottima persona, Sardone è un’ottima persona – ha proseguito La Russa – Il centrodestra è in buone mani”. Ha quindi rivolto un appello sulle candidature escluse: “Faccio appello alle personalità civiche che avevano dato disponibilità perché non vanno disperse, sono grandi risorse. Li invito fin d’ora a incontro”, ha concluso