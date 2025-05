Lady Gaga ha dato il via allo spettacolo iniziato intorno alle 22:10 ora locale con la sua canzone del 2011 'Bloody Mary'

Lady Gaga ha tenuto un concerto gratuito a Rio de Janeiro sabato 3 maggio 2025 davanti ad almeno un milione di fan che si sono riversati sulla spiaggia di Copacabana per il più grande spettacolo della sua carriera.

Lady Gaga ha dato il via allo spettacolo iniziato intorno alle 22:10 ora locale con la sua canzone del 2011 ‘Bloody Mary’.

Le iniziative a Rio de Janeiro

Anche Madonna ha trasformato la spiaggia di Copacabana in una gigantesca pista da ballo lo scorso anno. Le esibizioni su larga scala fanno parte di un’iniziativa guidata dal Comune per stimolare l’attività economica dopo il Carnevale e i festeggiamenti di Capodanno, in vista delle celebrazioni di San Giovanni che dureranno un mese a partire da giugno.

Il ritorno economico del concerto di Lady Gaga

Il Comune di Rio ha riferito in un recente comunicato che circa 1,6 milioni di persone erano attese al concerto di Lady Gaga e che lo spettacolo dovrebbe generare almeno 600 milioni di reais (circa 106 milioni di dollari) per l’economia della città.

