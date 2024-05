L'artista americana si è esibita gratuitamente sulla spiaggia di Copacabana

Oltre un milione e mezzo di persone hanno invaso la spiaggia di Copacabana per il concerto gratuito di Madonna a Rio de Janeiro. Secondo quanto riportato dai media, alla tappa finale del tour mondiale ‘Celebration’ erano presenti circa 1.600.000 fan. L’artista 65enne è salita sul palco alle 23 di sabato 4 maggio (ora locale) e si è esibita per oltre due ore cantando i suoi brani più famosi come ‘Like a virgin’, ‘Oper your heart’, ‘Vogue’, ‘Music’ e ‘Hung up’.

