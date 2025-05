Il giovane artista presenta il nuovo singolo ‘Maledetta Milano’

Ospite dell’evento Tennis and Friends in corso al Foro Italico a Roma, TrigNo – tra i partecipanti alla trasmissione ‘Amici‘ – ringrazia per le persone speciali che ha incontrato all’interno del programma e dice di aver forse trovato l’amore vero. Poi la performance al Tennis and Friends del suo nuovo singolo ‘Maledetta Milano’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata