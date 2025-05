La conduttrice tv ambassador dell’evento Tennis and Friends al Foro Italico

Per Maria De Filippi “prevenzione, sport, cura vanno iniziati subito e per questo questa iniziativa è bellissima”. Lo afferma la conduttrice, ambassador dell’evento Tennis and Friends in corso al Foro Italico a Roma.

“Deroga ai ragazzi di ‘Amici’ per venire all’evento? L’ho fatta più che volentieri e i ragazzi penso siano venuti volentierissimo”. La conduttrice ha invece evitato di rispondere su una futura collaborazione con l’amico Paolo Bonolis, anche lui presente alla manifestazione, ricordando però che “Paolo gioca benissimo a tennis, guardatelo”. Negli ultimi tempi infatti circola la voce di Bonolis tra i giudici di ‘Tu si que vales’. Tornando alla prevenzione, De Filippi ha quindi ribadito: “Prevenzione e sport vanno di pari passo e tutti lo dobbiamo fare. Se questo viene detto quando siamo giovani può essere particolarmente utile”.

