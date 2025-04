L'artista estone in piazza Morbegno

Show di Tommy Cash a Milano il 30 aprile 2025. A due settimane dall’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea Tommy Cash, l’eclettico artista estone in gara con ‘Espresso Macchiato’ ha preparato e distribuito caffè ai fan dall’edicola di piazza Morbegno a Milano.

“Vota Tommy Cash” si legge sui flyer che il rapper autografa ai tantissimi fan in coda per assaggiare i caffè e scattarsi una foto, mentre la canzone sparata a tutto volume si ripete in loop per ore. L’artista estone, che domani si esibirà al concerto del 1 maggio a Taranto, ha detto “Sono molto contento, c’è un grande pubblico e ci saranno anche le mie nonne, sarà fantastico”.

