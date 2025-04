Folla davanti all'edicola di piazza Morbegno

“Bevete caffè tutti i giorni e siate voi stessi, fate quello che volete”. A due settimane dall’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea Tommy Cash, l’eclettico artista estone in gara con ‘Espresso Macchiato’ ha preparato e distribuito caffè ai fan dall’edicola di piazza Morbegno a Milano. “Vota Tommy Cash” si legge sui flyer che il rapper autografa ai tantissimi fan in coda per assaggiare i caffè e scattarsi una foto, mentre la canzone sparata a tutto volume si ripete in loop per ore.

L’artista estone, che domani si esibirà al concerto del 1 maggio a Taranto, ha detto “Sono molto contento, c’è un grande pubblico e ci saranno anche le mie nonne, sarà fantastico”.

Su Gabry Ponte e Lucio Corsi anche loro in concorso al prossimo Eurovision, Tommy ha spiegato: “Li amo, ho già parlato con Gabry ma non ancora con Lucio, non vedo l’ora di conoscerlo sembra un ragazzo molto figo, con i capelli lunghi una cosa che abbiamo in comune. Non vedo l’ora di vederlo tra qualche settimana”. A chi gli chiede se si aspetta i voti italiani Tommy ha risposto: “Spero di ricevere voti dall’Italia, sono in concorso per il mio paese l’Estonia, ma parlo anche dell’Italia nel brano per cui lo spero. È come se fossi in concorso per due paesi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata