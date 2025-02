Il brano è del 33enne di Tallin Tommy Cash

E’ diventata virale la canzone che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision 2025. Si intitola ‘Espresso macchiato’ ed è cantata da Tommy Cash, pseudonimo di Thomas Tammemets.

‘Espresso macchiato’ spopola sul web

Il 33enne di Tallin, nel sito dell’Eurovision, viene descritto come “un artista molto richiesto e popolare, che si esibisce regolarmente in festival prestigiosi come Glastonbury, Sziget e Roskilde, con un pubblico che spesso raggiunge le decine di migliaia di persone. “È noto per le sue immagini e i suoi suoni audaci. Inoltre, è un artista concettuale di successo che combina l’estetica post-sovietica con le tendenze globali, mescolando una tenerezza grezza con un umorismo contorto“.

Ecco il testo della canzone.

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Uh-huh, uh-huh, uh-huh

Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco

Mi like mi coffè very importante

No time to talk, scusi, my days are very busy

And I just own this little ristorante

Life may give you lemons when dancing with the demons

No stresso, no stresso, no need to be depresso

