Al via la prevendita mastercard per i due concerti di Lady Gaga ad ottobre ad Assago dalle 12 di lunedì 31 marzo

Al via oggi, lunedì 31 marzo, la prevendita dei biglietti per i due concerti di Lady Gaga a Milano. La popstar farà tappa all’Unipol Forum di Assago il 19 e 20 ottobre 2025. Le date a Milano segnano il ritorno della pop star in Italia dopo 7 anni di attesa, e sono parte del tour “The MAYHEM Ball”, che supporta l’omonimo album pubblicato il 7 marzo 2025.

Lady Gaga a Milano, dove acquistare i biglietti e costi

I titolari di carta Mastercard hanno accesso prioritario ai biglietti dei due concerti di Milano di Lady Gaga a partire dalle 12 di oggi, lunedì 31 marzo, fino alle 22 di mercoledì 2 aprile. Per maggiori informazioni, visita www.priceless.com/music. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 12:00 di giovedì 3 aprile su www.livenation.it.

I prezzi dei biglietti dei concerti di Lady Gaga sono stati stabiliti in anticipo dal tour, con un prezzo che va da 68,91 € a 738,30 € (incluse commissioni). Questo non include i prezzi per i pacchetti VIP ed eventuali spese di spedizione.

Biglietti Lady Gaga a Milano, i pacchetti vip

Il tour offrirà una varietà di pacchetti VIP per permettere ai fan di vivere un’esperienza concerto ancora più esclusiva. I pacchetti variano, ma possono includere biglietti premium, accesso alla lounge VIP prima dello show, merchandising in edizione limitata e molto altro. I contenuti dei pacchetti VIP dipendono dall’opzione selezionata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata