Ph Frank Lebon

L'artista newyorkese torna alla sua anima pop

Lady Gaga ha pubblicato il settimo album in studio ‘Mayhem’. L’ artista vincitrice di 14 Grammy Awards ha registrato il lavoro agli studi Shangri-La vicino alla sua casa a Malibu. Il disco include i singoli “Disease”, “Abracadabra” e “Die with a Smile”. Il progetto, che contiene 14 brani, vede la produzione esecutiva di Lady Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. I produttori dell’album includono Gaga, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein. Sabato l’artista si esibirà al celebre Saturday Night Live come ospite musicale.

Segnando un ritorno alle sue radici pop, ‘Mayhem’ ribadisce che Gaga è una maestra della reinvenzione, realizzando un album tanto audace ed eclettico quanto profondamente personale. È una dichiarazione di libertà artistica, una celebrazione delle contraddizioni della vita e una testimonianza del potere della musica di unire le persone di fronte al caos.

Gaga ha descritto il processo creativo del disco come un “riassemblare uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e integro a modo suo”. L’artista newyorkese ha recentemente annunciato un enorme show allo Stadio GNP Seguros di Città del Messico il 26 aprile e uno storico concerto gratuito alla spiaggia di Copacabana di Rio de Janeiro il 3 maggio. Il 17 marzo sarà premiata con l’iHeartRadio Innovator Award 2025 prima di tornare al Coachella per esibirsi da protagonista l’11 e il 18 aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata