“La critica fa bullismo? A volte dei commenti sono maleducati e senza classe. Mi chiedo come al di là dei gusti che ognuno di noi e ognuno di voi può avere, come si può fare ad un altro artista, ad un altro essere umano, una critica così severa? Alla fine è il suo modo di esprimersi che può piacere e non piacere, forse bisognerebbe essere più empatici. È vero, è lavoro, ma un po’ di empatia servirebbe”. Lo dice a LaPresse, a poche ore dalla finale di Sanremo, Clara, commentando le parole di Irama che aveva accostato certe critiche della stampa al cyberbullismo.

