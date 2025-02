“Sono veramente felice. Non vedevo l’ora di condividere Febbre che è una canzone che ci ho messo un po’ a partorire, in più sessioni in tanti mesi. Come quando ti sei allenato tutto l’anno e poi finalmente vai in gara, Febbre la lavoro da tanto a livello di parole, movimenti, di messaggio che voglio lanciare, vedere che è arrivata al pubblico e sentire il calore è parte migliore”. Lo dice a LaPresse Clara a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo. “Le differenze con quelli precedenti non le ho viste. Ad Amadeus sono molto legata, con lui ho fatto Sanremo Giovani, però anche Carlo è super come presentatore. A livello mio artistico ho notato, e l’ha fatto anche il pubblico, una crescita, una confidence in più, mi sono sentita libera e il mio corpo e la mia voce viaggiavano insieme ed è una cosa che ho acquisito quest’anno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata