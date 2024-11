Max Pezzali

Molto gettonate le presenze di Anna, Benji & Fede, Achille Lauro, Olly, Elodie, Brunori Sas, Lazza, Madame

Il conto alla rovescia dei 100 giorni è già avviato: 99-98-97, non sono i secondi dello spot pubblicitario che Carlo Conti invoca a ogni pausa di ‘Tale e Quale Show’ ma i giorni che mancano al via della 75a edizione del Festival di Sanremo. Da Achille Lauro a Tiziano Ferro, da Damiano David, frontman dei Maneskin, a Max Pezzali, scatta il totonomi a un mese dall’annuncio di Carlo Conti che il 2 dicembre al Tg1 dirà quali big parteciperanno alla kermesse. Sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio 2025 saliranno 24 artisti più 4 nuove proposte selezionati dal ‘Sanremo Giovani’ che Alessandro Cattelan condurrà su Rai2. Conti si affiderà a qualche big della vecchia guardia e agli artisti che piacciono di più ai giovani e che collezionano dischi di platino.

Ovviamente impazza il totonomi. Al Bano a LaPresse ha detto che ha presentato una canzone: “Io voglio andare a Sanremo. E spero che la canzone che presenterò piaccia. A Carlo Conti, alla giuria e poi a tutti”. La voglia matta di Al Bano di tornare in gara al Festival di Sanremo è sempre alta. Dopo la delusione dell’anno scorso quando il brano che ha presentato non fu scelto da Amadeus perché l’allora direttore artistico disse che non voleva cancellare il ricordo della splendida esibizione del trio Al Bano-Ranieri-Morandi nel Sanremo 2023. Se il cantante pugliese dovesse essere designato chissà che non canti con Romina Power nella serata dei duetti.

Tra la vecchia guardia, oltre ad Al Bano, potrebbero esserci anche Massimo Ranieri, Tiziano Ferro, Raf e Gianna Nannini. Non è da escludere che i Ricchi e Poveri ci provino anche quest’anno dopo il successo del 2024. Sembrano molto gettonate le presenze di Anna, Benji & Fede, Achille Lauro, Olly, Elodie, Brunori Sas, Lazza, Madame. Ma chissà che questa voglia matta di Anni 80-90 non riporti all’Ariston anche gli 883 con Max Pezzali e Mauro Repetto. Magari come super ospiti o protagonisti nella serata delle cover e dei duetti.

Un altro che potrebbe tornare sul palco che lo vide trionfare con i Maneskin nel 2021 con ‘Zitti e buoni’ è Damiano David, nel periodo che lo sta vedendo per la prima volta solista. Altri nomi di papabili: Noemi, Coma_Cose, Rocco Hunt, Sal da Vinci. Tra i protagonisti dell’anno scorso, difficile vedere Geolier, Gazzelle, Mr. Rain, Angelina Mango, Annalisa e Tananai. Questi ultimi due potrebbero affiancare Carlo Conti nella prima e ultima serata del Festival. I co-conduttori saranno diversi in ogni serata. Oltre ai fedelissimi di Conti – Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Loretta Goggi – che potrebbero fare un passerella non è da escludere che in una serata ci sia BigMama al fianco del direttore artistico.

