Nel nuovo album del Boss materiale inedito che va dal 1983 al 2018

Bruce Springsteen ha annunciato la pubblicazione del secondo volume di ‘Tracks’, il box set di 66 canzoni uscito nel 1998 contenente pezzi incisi durante la sua carriera e mai pubblicati.

“Ciò che era perduto è stato ritrovato”, si legge nel criptico teaser postato dal Boss sui suoi profili social. Secondo quanto trapela, il nuovo album dovrebbe contenere materiale inedito che va dal 1983 al 2018. Secondo quanto raccontato in passato dallo stesso Springsteen e dai suoi colleghi della E Street Band, la rockstar americana avrebbe almeno 250 canzoni già registrate e mai pubblicate, spesso per perfezionismo o indecisione, oppure perché non ritenute idonee all’album a cui stava lavorando. Springsteen sarà in concerto in Italia a giugno.

