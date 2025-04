Il cantante 37enne livornese lavorerà insieme al famosissimo rapper

Dalla notorietà arrivata nel 2006 grazie ad ‘Amici’ di Maria De Filippi fino alla collaborazione con Eminem. Manuel Aspidi vola alla conquista dell’America partendo dalla sua Livorno: dopo aver firmato due anni fa con l’etichetta statunitense ‘Bentley Records’ il cantante 37enne avrà modo di lavorare insieme al celebre rapper. “È un’artista originale, non vedo l’ora”, racconta Aspidi, che sta preparando un nuovo album sulla scia dei successi ottenuti con i brani ‘Wildfire’ ed ‘Eternal Echoes‘, una canzone contro i pregiudizi e un inno al rispetto e alla libertà di amare. “Il brano – spiega il cantante – ha raggiunto il primo posto nella classifica Top Indie ed il secondo posto nella classifica Top Sound”.

La carriera di Manuel Aspidi

Dopo essersi distinto nei talent televisivi, da ‘Amici’ a ‘The Voice’ , e aver ottenuto riconoscimenti in Italia, con due dischi d’oro e un disco di platino, Aspidi si è affermato all’estero. Prima a Londra e poi negli Usa. “ Un bel riconoscimento – confessa – Non è una cosa frequente che un artista italiano venga messo sotto contratto dagli americani. Il mio repertorio ha sicuramente aiutato, il mio voler sempre interpretare canzoni in inglese mi ha aperto diverse opportunità “. Come la collaborazione in arrivo con uno degli artisti che hanno segnato la storia della musica.

