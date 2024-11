Noto per le sue collaborazioni con Frank Sinatra e Ray Charles ha anche prodotto l'album 'Thriller' di Michael Jackson

Lutto nel mondo della musica: è morto all’età di 91 anni Quincy Jones, noto per le sue collaborazioni con Frank Sinatra e Ray Charles e per aver prodotto l’album più venduto della storia, ‘Thriller‘ di Michael Jackson. Jones, arrangiatore, produttore e compositore statunitense, è scomparso nella sua abitazione di Los Angeles, nel quartiere di Bel Air, circondato dalla sua famiglia.

“Con il cuore pieno ma spezzato, dobbiamo annunciare la morte di nostro padre e nostro fratello Quincy Jones – si legge in un comunicato della famiglia – E anche se questa è una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto sapendo che non ci sarà mai un altro come lui“.

Quincy Jones, la carriera

Nella sua lunga carriera, durata oltre 60 anni, Jones ha frequentato presidenti e leader stranieri, star del cinema e musicisti, filantropi e imprenditori. E’ stato in

tournée con Count Basie e Lionel Hampton, ha arrangiato dischi per Sinatra ed Ella Fitzgerald, ha composto le colonne sonore di ‘Roots’ e ‘In the Heat of the Night’, ha organizzato la prima celebrazione del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e ha supervisionato la registrazione di ‘We Are the World’, il brano nel 1985 realizzato per beneficenza per la lotta alla carestia in Africa. E’ stato anche uno dei produttori esecutivi della serie tv ‘Willy il principe di Bel-Air‘, che ha lanciato Will Smith, ed ha vinto 26 Grammy su 76 nomination, oltre a un Grammy Legend Award nel 1991.

Sottosegretario Mazzi: “Il mondo ha perso un vero gigante”

“Il mondo ha perduto un vero gigante della musica. Quincy Jones, artista dal talento inarrivabile, motore incessante di creatività, ha dato un contributo immenso all’innovazione del concetto stesso di musica e lo ha rivoluzionato. Ho conosciuto Quincy Jones grazie al suo grande amico Tony Renis e oggi è doveroso marcare la grandezza artistica della sua eredità”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, che ricorda Quincy Jones, leggenda mondiale della musica scomparso oggi all’età di 91 anni.

