La cantante ha presentato il brano 'Ciao' in un bus scoperto in giro per Milano

Siparietto di Laura Pausini durante la presentazione a sorpresa del nuovo singolo ‘Ciao’ sul bus scoperto in giro per Milano. La cantante ha scherzato sulla forma del premio di Billboard Italia ricevuto per l’occasione. “La tengo como todas? No, ora la tengo rubia, d’oro”, ha detto Pausini ricordando la sua celebre battuta e riferendosi al fatto che nel video del nuovo brano è bionda.

