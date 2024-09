Il brano è in uscita venerdì 27 settembre in tutto il mondo in versione sia italiana sia spagnola

In giro su un bus scoperto per le vie di una Milano illuminata dalle luci della sera. Così Laura Pausini ha presentato, a sorpresa, ai giornalisti il suo nuovo singolo ‘Ciao’ in uscita venerdì 27 settembre in tutto il mondo in versione sia italiana sia spagnola. “Non avevamo pensato di fare canzoni nuove, ma quando è arrivata questa canzone mi ha spinto a scrivere una storia che ho vissuto lo scorso anno e riguardante il rapporto con una mia amica”, ha raccontato Laura Pausini. Scritto con Sam Smith, Fraser T Smith, il marito Paolo Carta, Antonio Dimartino e Anice il brano arriva dopo il successo di Zeri in più, inserito nell’album Locura e cantato con Lazza, ma anche dopo la nomination ai Latin Grammy nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional.

La popstar romagnola ha ricevuto sul bus anche l’Icon Award da Billboard Italia. Costeggiando alcuni dei luoghi più iconici di Milano, dal Castello Sforzesco al Duomo, con i fan che la acclamavano dalla strada, Pausini ha parlato dei suoi progetti futuri, che prevedono la prosecuzione de fortunatissimo tour di Anime Parallele il suo ultimo disco. “E’ stato il tour in cui ho venduto più biglietti in assoluto e averlo fatto ora mi ha gasato ulteriormente e per questo che abbiamo deciso di andare avanti fino al 31 dicembre quando festeggerò il capodanno a Messina”, ha concluso la Pausini.

