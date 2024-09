La cantante ha anche organizzato uno special silent party in giro per Milano

Cambio look radicale per Laura Pausini in occasione del suo nuovo singolo Ciao/Chao, disponibile da venerdì 27 settembre, su tutte le piattaforme digitali e in versione italiana e spagnola, in uscita per Warner Music che arricchisce la digital tracklist di Anime Parallele. Per festeggiare questo album legato al suo trentennale, recentemente nominato ai Latin Grammy Awards come Mejor Album Vocal Pop Tradicional, si aggiungono anche Nemica (Pausini, Carta, Ettorre) e All’amore nostro composta per Laura da Aiello che non erano finora mai usciti nella versione digitale.

Laura ha voluto fortemente chiudere il disco anche con un secondo inedito, un brano scritto per lei da Levante, Ti porterai lontano, disponibile da oggi. Ciao è stato scritto da Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta, Laura Pausini, Antonio Di Martino e Anice. È stato presentato ieri a Milano con uno speciale silent party a bordo di un double deck personalizzato, che ha ospitato per questo ascolto in anteprima media, influencer e centinaia di fan accorsi a salutare l’artista per le strade della città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata