Il rapper si trova nella capitale francese per assistere alle Olimpiadi

Il rapper americano Travis Scott è stato arrestato nelle prime ore di venerdì mattina a Parigi in seguito a una rissa. Lo riporta Le Parisien citando fonti di polizia. Il fermo è avvenuto attorno alle 5 del mattino presso l’hotel George V. L’accusa è quella di atti di violenza contro una guardia di sicurezza che sarebbe intervenuta per dividere l’artista dalla sua guardia del corpo con la quale stava avendo un alterco. Travis Scott sarebbe stato ubriaco e la polizia avrebbe dovuto attendere qualche ora prima di poterlo ascoltare per avere la sua versione dei fatti. Giovedì sera il rapper aveva assistito alla semifinale del torneo di basket di Parigi 2024 vinta da Team Usa sulla Serbia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata