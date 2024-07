Stasera, 12 luglio, la prima di quattro date della band di Chris Martin all'Olimpico

L’attesa è finita: questa sera, 12 luglio, la prima di quattro date dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma, nell’ambito del ‘Music of the Spheres World Tour‘. La band di Chris Martin si esibirà anche il 13, 15 e 16 luglio. Ecco tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati al concerto.

Gli orari del concerto

Come comunica l’organizzatore del concerto, Live Nation, sul suo sito web, l’apertura delle porte allo Stadio Olimpico è prevista per le 17:30. Alle 19:15 il primo opening act, che sarà Rose Villain, seguito alle 20:15 da Janelle Monae. I Coldplay, invece, dovrebbero iniziare la loro esibizione alle 21:30.

La scaletta

Questa la possibile scaletta del concerto, secondo il sito setlist.fm, che ha raccolto le canzoni suonate in 144 date del tour della band.

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Charlie Brown

Let Somebody Go

Hymn for the Weekend

Yellow

In My Place

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Something Just Like This (The Chainsmokers cover)

Infinity Sign

Aeterna

Midnight

Sunrise

My Universe

A Sky Full of Stars

Sparks

Humankind

Fix You

Biutyful

A Wave

Cosa non si può portare

Al concerto, comunicano gli organizzatori, non è consentito portare bottiglie in vetro o metallo. Sarà possibile portare con sé bottiglie o borracce, di diverso materiale rispetto quello menzionato sopra, che potranno essere rifornite all’interno. Questi sono gli oggetti proibiti allo stadio:

Armi da fuoco, armi finte od oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con bordi affilati o acuminati. Munizioni, munizioni finte o qualsiasi oggetto somigliante a munizioni;

Materiale esplosivo o infiammabile, sostanze chimiche od ordigni incendiari;

Fuochi d’artificio, razzi e petardi;

Bottiglie di vetro;

Bottiglie di metallo;

Bevande alcoliche non acquistate all’interno della Sede;

Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza addestrati);

Sostanze illecite, comprese droghe e aghi (salvo se necessari per valide ragioni mediche);

Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni (ad es. tripodi), aste per selfie e mazze;

Droni o dispositivi aerei teleguidati;

Motocicli, biciclette, pattini, skateboard e hoverboard;

Attrezzatura di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser;

Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15lt. od oggetti troppo grandi per il controllo di sicurezza;

Trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray (come ad esempio antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…);

Tende e sacchi a pelo;

Strumenti musicali;

Apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e semiprofessionali, Go-Pro, Ipad e tablet;

Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

Passeggini e ovetti per trasporto neonati

Il piano straordinario per il traffico

In vista del grande evento, il Comune di Roma ha predisposto un piano straordinario per gestire la viabilità in zona Foro Italico. Il divieto di transito, eccetto veicoli autorizzati, è stato disposto su piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano – via Alberto Blanc – via Tommaso Tittoni – via Paolo Boselli – viale della Macchia della Farnesina-Largo Ferrari s IV-Ponte Duca D’Aosta e via Edmondo de Amicis. Le moto, gli scooter e le biciclette potranno essere lasciati nelle aree preposte, nei dintorni dello stadio Olimpico o nelle nuove aree decentrate “Clodio” e “XVII Olimpiade”. Sul fronte del trasporto pubblico, oltre al bus sostitutivo della linea tram 2, tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini, si possono utilizzare anche altre 18 linee di bus: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 168 (stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade). Inoltre, è possibile usufruire della linea 61, ma sarà necessario poi proseguire verso lo Stadio Olimpico con il 2. Infine, la linea 495, con la fermata di piazzale Flaminio. Le linee metro non subiranno alcuna apertura straordinaria.

