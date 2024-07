Riduzione anche per Simba La Rue a 4 anni e 6 mesi

La Corte d’appello di Milano ha ridotto le pene per i trapper Baby Gang e Simba la Rue per la sparatoria di corso Como del 2-3 luglio 2022. Sono stati condannati rispettivamente a 2 anni e 9 mesi il primo (dai 5 anni e 2 mesi in primo grado) e 4 anni e 6 mesi il secondo (da 6 anni e 4 mesi).

Per Baby Gang (Zaccaria Mouhib il vero) e altri 3 degli 8 imputati accusati a vario titolo di rapina, lesioni gravi, rissa e porto abusivo d’arma, cade completamente l’accusa di rapina, anche nella forma del concorso anomalo, per i fatti di via Tocqueville nella zona della movida milanese in cui rimasero feriti due cittadini senegalesi. Una decisione che accoglie la linea difensiva degli avvocati Niccolò Vecchioni e Jacopo Cappetta. I giudici del collegio Peragallo-Puccinelli-Gargiulo hanno riconosciuto agli imputati le attenuanti generiche. La Procura generale di Milano aveva chiesto di confermare tutte le condanne del primo grado. Le motivazioni della sentenza saranno depositate in 90 giorni.

