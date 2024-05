La rappresentante dell'Italia si esibirà come 14a con 'La noia'

Al via la serata finale dell’Eurovision 2024. C’è grande attesa per Angelina Mango. La rappresentante italiana si esibirà come 14a con il suo brano, vincitore del Festival di Sanremo, ‘La noia’. Contestazioni contro Israele e la cantante Eden Golan che è salita sul palco come quinta artista in gara. La 20enne di Kfar Saba è stata fischiata come già successo durante la semifinale. Non ci sarà stasera l’olandese Joost Klein, squalificato dalla contest: la polizia svedese starebbe indagando su una denuncia presentata nei suoi confronti da un componente femminile della troupe di produzione.

Tra le regole dell’evento c’è quella che né la giuria né il pubblico possono votare l’artista del proprio Paese: l’Italia dunque non potrà votare Angelina Mango, ma tutti gli altri.

IN AGGIORNAMENTO

21:20 I primi a esibirsi sono i padroni di casa, gli svedesi Marcus & Martinus con la canzone ‘Unforgettable’.

21:22 Subito dopo è il turno di Al’ona Al’ona & Jerry Heil con ‘Teresa & Maria’.

21:25 Poi è il turno del tedesco Isaak con ‘Always on the Run’.

21:27 Come quarto in scaletta, sale sul palco Tali con ‘Fighter’ per il Lussemburgo.

21:33 Eden Golan ha cantato ‘Hurricane’ per Israele. Dal pubblico sono arrivati fischi, come accaduto già durante la semifinale.

21:40 E’ la volta della Lituania con Silvester Belt che canta ‘Luktelk’. 21:47 La Spagna si esibisce con i Nebulossa che cantano ‘Zorra’. 21:52 Ora i 5miinust & Puuluup con ‘(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi’. 21:55 E’ la volta di Bambie Thug, rappresentante dell’Irlanda con ‘Doomsday Blue’. 22:00 Ecco la Lettonia con Dons che canta ‘Hollow’. 22:05 Sale sul palco Marina Satti, Grecia, che canta ‘Zari’. 22:10 Olly Alexander si esibisce con la sua hit ‘Dizzy’, per il Regno Unito. 22:15 Tocca alla Norvegia con il rock di Gåte e il brano ‘Ulveham’. 22:20 Grande esibizione di Angelina Mango sul palco della finale dell’Eurovision. Tanti gli applausi per la cantante di Maratea e il suo brano ‘La noia’. 22:25 Canta per la Serbia Teya Dora con ‘Ramonda’. 22:30 Poi c’è la Finlandia con Windows95man feat. Henri Piispanen che cantano ‘No Rules!’. 22:35 Ora il Portogallo con Iolanda e la sua ‘Grito’. 22:40 Ladaniva porta ‘Jako’ per l’Armenia. 22:43 Silia Kapsis canta ‘Liar’ per Cipro. 22:45 Nemo si esibisce con la canzone ‘The Code’ per la Svizzera. 22:50 E’ la volta di Raiven con ‘Veronika’, in rappresentanza della Slovenia. 22:55 Ecco la Croazia con Baby Lasagna che canta ‘Rim Tim Tagi Dim’. Secondo i bookmakers potrebbe essere il papabile vincitore. 23:00 Canta la Georgia con Nutsa Buzaladze e la sua ‘Firefighter’. 23:06 Sale sul palco la Francia. Slimane canta ‘Mon Amour’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata