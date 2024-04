Il rocker in un'intervista al Corriere della Sera: "Mi sto facendo aiutare per curare la depressione"

È uscito oggi, 26 aprile, ed è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, il nuovo singolo di Piero Pelù: ‘Maledetto Cuore’ è il titolo del pezzo inedito dell’ex cantante dei Litfiba, che anticipa l’uscita di ‘Deserti’, il suo prossimo album che uscirà il 7 giugno.

“Mi sto facendo aiutare per curare la depressione”

La nuova fatica del rocker toscano arriva dopo lo stop forzato dello scorso anno, quando Pelù dovette fermare un tour a causa di un disturbo dell’udito, un acufene. E, in occasione della presentazione del singolo, Pelù ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato di aver combattuto con la depressione negli ultimi anni: “Alle preoccupazioni per la salute, si sono sommati i pensieri legati alla fine dei Litfiba. Ho cercato un aiuto professionale, cui mi rivolgo ancora, e sono riuscito ad aprire delle belle porte”, ha dichiarato.

