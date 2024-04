Sei date al Forum e l'annuncio del tour open air nel 2025

Dopo il successo del tour negli stadi, i Pinguini Tattici Nucleari fanno tappa a Milano per il ‘Non perdiamoci mica di vistafake news indoor tour – palasport 2024’. Sei tappe al Forum di Assago tutte esaurite, con 100.000 biglietti venduti in un solo giorno per le ulteriori nuove date della stessa Milano, Roma, Bologna, Torino e Firenze, a conferma dello straordinario legame che Riccardo Zanotti e compagni riescono a creare con il loro pubblico. “C’è questa concezione un po’ arcaica che una band che fa i concerti negli stadi poi non deve tornare nei palazzetti, invece secondo noi questo è sbagliatissimo. Un concerto in un palasport e uno in uno stadio sono due cose diverse e il pubblico, che ha sempre ragione soprattutto in un rito collettivo come un concerto, vuole vivere questa esperienza in modo diverso”, racconta il frontman Zanotti. “”In realtà il rapporto con il nostro pubblico è sempre lo stesso, perchè c’è sempre un grande calore che viene fuori dalla folla, che sia qualche migliaio che decine di migliaia di persone. Ci sono tantissimi occhi che ci guardano e bocche che cantano con noi. Le energie sono sempre le stesse, spesso anche le persone sono le stesse e gli vogliamo tanto bene”, dice il tastierista Elio Biffi.

