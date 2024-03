Un viaggio sonoro dal sapore internazionale composto da 11 tracce a coronamento dei 15 anni di carriera

L’attesa è finita: ‘Il Volo‘ è finalmente pronto a portare il pubblico nel suo universo musicale con ‘Ad Astra‘ (Epic Records/Sony Music Italy), il nuovo progetto discografico, il primo composto interamente da inediti, fuori oggi su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici. Un viaggio sonoro dal sapore internazionale composto da 11 tracce a coronamento dei 15 anni di carriera: ‘Ad Astra’ è un vero e proprio abito fatto su misura, cucito sulle tre distinte e complementari personalità di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, tre artisti che con la loro incredibile voce hanno conquistato il pubblico di tutti i continenti.

“Ad Astra è il disco che celebra i nostri 15 anni di musica insieme ed è il nostro primo album di inediti: per noi è un importantissimo traguardo e siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto insieme ad un team eccezionale di autori e producer che hanno cucito su misura i brani sia dal punto di vista musicale che del testo. In questi anni siamo cresciuti, ognuno di noi con la propria personalità e le proprie passioni. Il risultato è Ad Astra, un progetto in cui emergono le nostre diverse sfumature personali e vocali, che provano che dalla diversità nasce la scintilla. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri fan in giro per Il mondo e di poter finalmente cantare dal vivo i nostri nuovi inediti!”, dichiarano i tre cantanti de Il Volo. A tracciare un ponte tra il passato e il presente ‘Capolavoro’, Il brano portato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. ‘Ad Astra’ è uno slancio verso il futuro che, mantenendo viva la natura del trio e rimanendo fedele al suo inconfondibile stile, esplora adesso le vette di nuovi universi. Occupa un posto d’eccezione all’interno della tracklist ‘Saturno e Venere’, la speciale collaborazione con Irama, nata da una bella amicizia e stima.

Nato da un intenso lavoro di oltre un anno condiviso con un eccezionale team di autori e producer tra i più importanti del momento – Michelangelo, Federica Abbate, Edwin Roberts, Michael Tenisci, Federico Nardelli, Luca Faraone, Stefano Marletta – ‘Ad Astra’ rappresenta una nuova dimensione musicale tra atmosfere intimistiche e suggestioni celestiali. Il concept album sfida i confini del visibile e proietta gli ascoltatori nei misteri profondi dell’universo, attraverso le difficoltà della vita fino alle stelle, Per Aspera… Ad Astra.

‘Ad Astra’ è disponibile in 5 diversi formati (IlVolo.lnk.to/AdAstra): cd, cd autografato (esclusiva Amazon), LP colorato, LP colorato autografato (esclusiva Amazon), LP nero. Il trio porterà la sua nuova musica e i brani principali del suo repertorio in un World Tour in partenza da aprile per Cina e Giappone per poi arrivare in Italia con Tutti Per Uno, con quattro speciali eventi-concerto all’Arena di Verona. Le prime tre serate verranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5 e vedranno la partecipazione di numerosi importanti ospiti del panorama musicale italiano. Il tour italiano proseguirà fino a settembre con ‘Tutti Per Uno – Capolavoro’, 20 appuntamenti nelle più suggestive venue d’Italia, mentre ad ottobre Il Volo porterà la sua musica nelle principali capitali europee, tra cui Parigi, Berlino, Praga e molte altre.

