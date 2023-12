4 date nella capitale per la cantante romagnola

ll Laura Pausini World Tour 2023/2024 arriva martedì al Palazzo dello Sport di Roma per quattro appuntamenti live. Partito da Rimini lo scorso 8 dicembre, lo show internazionale della cantante romagnola, reduce dalla vittoria di un Golden Globe e una nomination agli Oscar, fa tappa nella capitale il 12,13,15 e 16 dicembre. Poi Laura si esibirà nei principali palasport in Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti. La serie di concerti si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale, il 27 febbraio di quest’anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata