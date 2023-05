L'artista statunitense si esibirà stasera alle 19.30 al Parco Urbano Bassari

Sale l’attesa per il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. Il Boss si esibirà al Parco Urbano Bassari dalle 19.30. Molti fan sono già arrivati nella città dell’Emilia-Romagna, entusiasti di assistere allo spettacolo dell’artista statunitense. Non sono mancate, però, le polemiche. Tanti, infatti, hanno criticato il cantante che non ha cancellato il mega evento nonostante le forti alluvioni che hanno colpito la regione in questi giorni.

