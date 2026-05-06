David di Donatello 2026, Cacciamani: "Maestranze? Vanno sostenute"

“Stato di salute di Cinecittà? Ottimo. Rappresentiamo il battito cardiaco di tutta l’industria, perché Cinecittà è la casa di tutta l’industria italiana e internazionale. Siamo contenti perché stiamo ospitando produzioni internazionali oggettivamente importanti, però la mia missione è avere sempre più produzioni italiane”. Così l’amministratrice delegata di Cinecittà Manuela Cacciamani, dal red carpet dei David di Donatello a Roma. “Come mia missione ho quello di sostenere il cinema indipendente”, continua ancora l’ad, ricordando il suo passato da produttrice indipendente. “Protesta maestranze? La mia opinione è che le maestranze vanno sostenute, perché sono il motivo per cui riusciamo a fare bene quello che facciamo”, risponde Cacciamani, secondo cui “non sono le infrastrutture tecnologiche a permetterci di realizzare progetti che spesso vengono premiati nel mondo”. “Ieri mi ha fatto piacere sentire il discorso del ministro della Cultura, che mi è sembrato assolutamente aperto a trovare delle soluzioni”, sottolinea l’ad, che ribadisce come “bisogna rimanere uniti, ascoltarci senza pregiudizi perché non aiutano”, ma i “lavoratori dello spettacolo vanno sostenuti”.