David di Donatello 2026, siparietto Arisa-Matilda De Angelis: "Sei molto brava e anche bellissima"

Siparietto sul red carpet dei David di Donatello tra Arisa e Matilda De Angelis. Mentre era in posa per i fotografi presenti, la cantante ha visto da lontano l’attrice ed è corsa a salutarla: “Sei bellissima”, le ha urlato, subito ricambiata da De Angelis. “E’ tanto che ti voglio incontrare”, insiste Arisa, che poi specifica: “Sei bellissima, anche molto, molto brava. Soprattutto brava, oltre che bella. Uguale, stesso livello massimo”. Lo scambio è durato pochi secondi, prima che entrambe continuassero le interviste non prima, però, che De Angelis sussurrasse “ti amo”.