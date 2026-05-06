David di Donatello 2026, Capovilla con la kefiah: "Aiuta mio cuore a esserci ancora"

“Cosa indosso? E’ una kefiah, un simbolo di solidarietà e fratellanza, sorellanza e vicinanza nei confronti di coloro che soffrono della violenza armata. Chi più del popolo palestinese è tristemente protagonista di questa resistenza nei confronti del nostro, perché è nostro, colonialismo. Indossare questa kefiah mi protegge la gola, ma aiuta anche il mio cuore e la mia anima ad esserci ancora”. Così Pierpaolo Capovilla, candidato ai David di Donatello come miglior attore protagonista per ‘Le città di pianura’, spiegando la sua scelta di indossare una kefiah sul red carpet della cerimonia, a Roma. La sciarpa, racconta l’attore, è stata realizzata in Cisgiordania.