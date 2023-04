Il nuovo singolo della band bergamasca accompagnato da una clip

(LaPresse) È online il videoclip di ‘Coca zero’, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, già in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 31 marzo. Prodotto da Antonio Giampaolo e Martino Benvenuti con la regia di YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia) e Edoardo Palma, il videoclip è stato realizzato negli studi di Cinecittà World di Roma. “Il video di Coca zero é girato con una macchina particolare chiamata Phantom che fa dei super slow-motion – afferma la band -. Tutto si muove in modo lento ma inesorabile, come il cambiamento stesso, come il tempo. Nello scrivere il videoclip ci siamo sentiti come fossimo tornati indietro nel tempo, nell’era di Tetris (qualcuno tra voi se lo ricorderà)”.

‘Fake News’, l’album uscito lo scorso dicembre è stato certificato Platino in sole quattro settimane mentre manca sempre meno all’inizio del tour in Italia – undici le date complessive, cinque quelle già esaurite, da Nord a Sud fino alle isole, dopo una tappa negli USA a Lake Placid (New York) per le Universiadi e una al The London Palladium (Londra). Tra gli appuntamenti negli stadi per la band bergamasca spiccano i sold-out dei due show a San Siro l’11 e 12 luglio e del concerto del 24 luglio all’Olimpico di Roma.

