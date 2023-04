Sotto accusa 'Thinking out loud' ritenuta troppo simile a 'Let's get it on' di Marvin Gaye

E’ iniziato il processo che vede la disputa tra ‘Thinking Out Loud’ di Ed Sheeran e ‘Let’s Get It On’ di Marvin Gaye. Gli eredi di Ed Townsend, co-sceneggiatore di Gaye del classico soul del 1973, hanno fatto causa a Sheeran, sostenendo che il brano di successo della pop star inglese del 2014 ha “sorprendenti somiglianze” con ‘Let’s Get It On’ e “elementi comuni palesi” che violano il loro copyright. Nelle immagini si vede il cantautore britannico entrare in tribunale a New York, Stati Uniti, seguito subito dopo dalla controparte: Kathryn Griffin Townsend, Queen Cora Coleman e Kirk Williams.

