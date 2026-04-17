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sabato 18 aprile 2026

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Iran, la 'preghiera' di Hegseth al Pentagono che ricalca quella di Pulp Fiction

LaPresse
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Mercoledì, durante un discorso al Pentagono, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha parlato della missione di salvataggio del Sandy 1 per salvare il pilota abbattuto in Iran il 5 aprile. Hegseth ha poi chiesto al suo pubblico di unirsi a lui in preghiera mentre recitava ciò che il capo missione aveva consegnato alla loro squadra prima dell’operazione. Era una preghiera personalizzata che hanno chiamato CSAR 25:17 e lui ha spiegato che rifletteva Ezechiele 25:17, il passo recitato in Pulp Fiction da Samuel L. Jackson prima di uccidere le sue vittime, che ‘imita’ il tono di alcuni passi biblici ma con un contenuto del tutto diverso