Iran, il portavoce Baghaei: "Se il blocco continua, adotteremo le misure necessarie"

Venerdì l’Iran ha condannato il blocco statunitense in corso dei porti iraniani come una violazione dell’accordo di cessate il fuoco. “Se continueranno con quello che chiamano blocco navale, sicuramente la Repubblica Islamica dell’Iran adotterà le necessarie misure di ritorsione”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, alla TV di Stato iraniana in una telefonata. “La Repubblica Islamica dell’Iran è la custode dello Stretto di Hormuz e, ovunque sia necessario, non scenderà a compromessi nell’attuazione di misure che garantiscano i diritti del popolo iraniano”, ha aggiunto.