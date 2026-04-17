Ucraina, attacco a deposito petrolifero russo: l'incendio continua a divampare

Un incendio continua a divampare in un deposito petrolifero nella città portuale russa di Tuapse sul Mar Nero, a seguito di un attacco di droni avvenuto giovedì notte. Secondo le autorità della regione di Krasnodar, la costa russa del Mar Nero è stata attaccata: una ragazza di 14 anni e una donna sono state uccise. “Nella città di Tuapse, due persone, tra cui un minore, sono state uccise a causa dei crimini commessi dai militanti ucraini”, ha detto la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko.