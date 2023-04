Sotto accusa 'Thinking out loud' ritenuta troppo simile a 'Let's get it on' di Marvin Gaye

Inizia oggi con la selezione della giuria e le dichiarazioni di apertura il processo che vede la disputa tra ‘Thinking Out Loud’ di Ed Sheeran e ‘Let’s Get It On’ di Marvin Gaye. Gli eredi di Ed Townsend, co-sceneggiatore di Gaye del classico soul del 1973, hanno fatto causa a Sheeran, sostenendo che il brano di successo della pop star inglese del 2014 ha “sorprendenti somiglianze” con ‘Let’s Get It On’ e “elementi comuni palesi” che violano il loro copyright.

La causa a Manhattan davanti al giudice Louis L.Stanton

La causa intentata nel 2017 è arrivata al momento del processo che dovrebbe durare una settimana nell’aula del tribunale federale di Manhattan del giudice 95enne Louis L. Stanton e che vedrà Sheeran, 32 anni, tra i testimoni. ‘Let’s Get It On‘ è un successo che è stato ascoltato in innumerevoli film e spot pubblicitari e che ha raccolto centinaia di milioni di stream e passaggi radiofonici negli ultimi 50 anni. ‘Thinking Out Loud‘ ha vinto un Grammy come canzone dell’anno. La giuria ascolterà le registrazioni di entrambe le canzoni, mentre i testi dei brani non saranno oggetto di esame in quanto legalmente insignificanti. I giurati dovrebbero considerare solo gli elementi grezzi di melodia, armonia e ritmo che compongono la composizione di ‘Let’s Get It On’, come documentato su spartiti depositati presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

La difesa: struttura punta su basi della musica popolare

Gli avvocati di Sheeran hanno affermato che l’innegabile simmetria strutturale delle canzoni punta solo alle basi della musica popolare. “Le due canzoni condividono versioni di una progressione di accordi simile e non protetta che era liberamente disponibile per tutti i cantautori”, hanno detto in una dichiarazione depositata in tribunale. Gli avvocati della famiglia Townsend hanno sottolineato nella causa che artisti tra cui Boyz II Men hanno eseguito mashup senza soluzione di continuità delle due canzoni e che persino lo stesso Sheeran è passato a ‘Let’s Get It On’ durante le esibizioni dal vivo di ‘Thinking Out Loud’. Stanton ha negato la mozione per includere un video di YouTube di una di queste esibizioni di Sheeran, potenzialmente dannoso per la giuria del processo, dichiarando che il video verrà considerato solo dopo aver visto altre prove presentate.

Gli altri casi di Copyright che coinvolgono canzoni di Marvin Gaye

Gli eredi di Gaye non sono coinvolti nel caso, anche se inevitabilmente avrà echi sulla causa legale contro Robin Thicke, Pharrell Williams e T.I. per la somiglianza della loro hit del 2013 ‘Blurred Lines‘ con ‘Got to Give it Up‘ di Gaye del 1977. Una giuria ha assegnato agli eredi di Gaye 7,4 milioni di dollari al processo, successivamente ridotti da un altro giudice a 5,3 milioni di dollari, rendendolo uno dei casi di copyright più significativi degli ultimi decenni. Anche l’etichetta di Sheeran Atlantic Records e Sony/Atv Music Publishing sono citate come imputate nella causa ‘Thinking Out Loud’. In generale, i querelanti nelle cause legali sul copyright gettano un’ampia rete nel nominare gli imputati, sebbene il giudice possa eliminare qualsiasi nome ritenuto inappropriato. In questo caso, la co-autrice di Sheeran della canzone, Amy Wadge, non è mai stata nominata. Townsend, che ha anche scritto il successo doo-wop R&B del 1958 ‘For Your Love’, era un cantante, cantautore e avvocato. Morì nel 2003, a fare causa è la figlia Kathryn Townsend Griffin. Gli artisti, spesso coinvolti in cause legali per presunto furto di canzoni, tendono ad accordarsi prima del processo, come ha fatto di recente Taylor Swift per ‘Shake it Off’, ponendo fine a una causa che più volte negli anni si è avvicinata al processo rispetto alla maggior parte degli altri casi.

La vittoria nel Regno Unito per “Shape of You”

Un anno fa Sheeran, che vinse una battaglia sul copyright nel Regno Unito per il suo successo del 2017 ‘Shape of You‘, ha criticato quella che ha descritto come una ‘cultura’ di cause legali infondate intese a spremere denaro da artisti desiderosi di evitare le spese di un processo. “Sento che affermazioni come questa sono troppo comuni ora e sono diventate una cultura in cui si fa un reclamo con l’idea che un accordo sarà più economico che andare in tribunale, anche se non ci sono basi per il reclamo – disse Sheeran in un video pubblicato su Twitter dopo il verdetto -. È davvero dannoso per l’industria della scrittura di canzoni”.

La causa ‘Thinking Out Loud’ invoca anche uno dei temi più diffusi nella musica americana e britannica sin dalla nascita del rock and roll, dell’R&B e dell’hip-hop, secondo cui i giovani artisti bianchi tenderebbero ad appropriarsi del lavoro di un artista nero più anziano. Queste accuse furono mosse anche a Elvis Presley e ai Beatles, la cui musica attingeva a quella dei precursori neri. “Il signor Sheeran ha palesemente preso la musica di un artista nero che non considera degno di un risarcimento”, ha dichiarato Ben Crump, un avvocato per i diritti civili che rappresenta la famiglia Townsend ma non è coinvolto nel processo, in una conferenza stampa del 31 marzo.

