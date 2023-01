Ad anticiparlo, Bruno Vespa: "Ho parlato con Amadeus, ho potuto dirgli 'Caro presidente la aspettiamo'"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con ogni probabilità si collegherà con il Festival di Sanremo, nella serata finale della kermesse canora, il prossimo 11 febbraio. Lo ha anticipato Bruno Vespa in collegamento con Domenica In proprio da Kiev, dove si è recato per intervistare Zelensky. “So che voleva venire a Sanremo in collegamento, ho parlato con Amadeus, e gli ho potuto dire, caro presidente la aspettiamo per la serata finale del Festival”, ha detto Vespa. L’intervista di Vespa a Zelensky sarà trasmessa martedì sera a Porta a Porta su Rai1.

