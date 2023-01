Un ultimo concerto si aggiunge al tour negli stadi della band bergamasca

Una nuova, ultima data si aggiunge al lungo tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari: sabato 9 settembre, la band bergamasca si esibirà alla Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Undici le date complessive, da Nord a Sud fino alle isole, per incontrare fan di ogni età in un abbraccio largo centinaia di migliaia di persone. Di queste, cinque già sold out.

I due nuovi singoli del gruppo – Giovani Wannabe (brano italiano più ascoltato in radio nel 2022 secondo Earone Airplay Report, 4 volte Platino) e Ricordi (Doppio Platino) – sono già degli instant classic, a lungo ai vertici di tutte le classifiche. Il nuovo album di Riccardo Zanotti e company, Fake News, è stato certificato Platino in sole quattro settimane.

